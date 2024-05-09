Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Відповідну ініціативу №11248 підтримали 272 народних депутати.
Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури із 1 грудня 2022 року.
В постанові йдеться, що звільнили Кубракова із займаної посади з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.
За словами ініціаторів документа, це відбулося «щоб реалізувати ініціативу створення такого окремого міністерства, відповідно до Конституції України, необхідно прийняти таке рішення Верховною Радою, зокрема, шляхом звільнення з посади члена уряду – віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова Олександра».
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