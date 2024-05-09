Про це повідомила народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

“Певно, ви вже бачили/чули про новий номер “95 кварталу”, який поглумився над формою, в якій вмирають найкращі українці та українки. Ми з колегинями теж бачили цю ганьбу і цього разу вирішили діяти. “Гумор” цих людей із відбитою емпатією перейшов усі межі. Це далеко не вперше, коли вони збурюють суспільство, але тепер ідеться про національну безпеку. Надіслали відповідне звернення Генпрокурору і голові СБУ”, – написала вона.

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Народні депутатки звернулися до очільників Офісу Генпрокурора та СБУ, що там відреагували на “публічні прояви перешкоджання законній діяльності ЗСУ”, а також “виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців”.

Авторки звернення також вказують, що у номері «мали місце пристрасні поцілунки зображуваних «військових колег» на їх «робочих місцях»», актори, що вийшли на сцену у піксельній формі, «поводили себе протягом щонайменше 9 хвилин зухвало та непристойно, а також виголошували клішовані фрази, якими паплюжився авторитет ЗСУ».

У зверненні йдеться, що дії авторів сценарію та акторів підпадають під ознаки кримінальних правопорушень за ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та ст. 435-1 (виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовців) Кримінального кодексу України. Парламентарі закликали надати правову кваліфікацію цьому інциденту, і в разі виявлення ознак правопорушень, вжити належних заходів із притягнення винних до відповідальності.