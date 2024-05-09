Воєнна агресія Росії проти України викликає фермерів до "оптимізації" оподаткування зерна, що призводить до того, що близько 40% урожаю збіжжя уникає сплати податків. Протягом останніх двох років український державний бюджет втратив навколо 3 мільярдів доларів доходів через такі маніпуляції.

Про це повідомляє The Economist з посиланням на українських посадовців.

Зменшення внутрішнього ринку через масовий виїзд близько 6,5 мільйонів українців, що становить 15% населення до війни, та мобілізація працівників сільського господарства до армії також сприяють ухиленню від сплати податків.

За словами заступника міністра економіки та торгового представника України Тараса Качки, у цей час до державного бюджету не надходять податки з двох з п’яти тонн зібраного зерна.

Деякі злочини, пов’язані з нелегальним збутом зерна, відбуваються в невеликому масштабі. Приблизно одна десята сумнівних угод здійснюється через бартер або готівкові розрахунки, що дозволяє легко приховати операції від податкових органів. Міни та нерозірвані боєприпаси використовуються як привід: оскільки забруднена вибухівкою земля неможлива для обробки, деякі фермери з “небезпечних полів” заявляють, що не можуть припинити декларувати врожай.

Головна проблема стосується використання експорту зерна для уникнення контролю над капіталом. Фермери можуть фальсифікувати документи, щоб заявити, що їхнє зерно оподатковане, або занижувати доходи під час продажу за кордон. Отримані кошти зберігаються в іноземних банках, або фермери можуть продавати зерно за низькою ціною компаніям, що перебувають у змові з ними чи під їхнім контролем, часто за кордоном.

“Деякі з таких компаній записані на безхатьків, які навіть не знають, що були директорами фірми”, — каже Юрій Гайдай з аналітичного центру “Центр економічної стратегії”.

Згідно з Мар’яном Заблоцьким, головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, за останні два роки близько 3 мільярдів доларів було виведено з країни через схеми з “чорним зерном”.