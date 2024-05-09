Про це пише пресцентр СБУ.

Підозрюваним виявився, як зазначається, 45-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі.

За версією слідства, підозрюванийнамагався встановити місця, де базується важке озброєння ЗСУ, а також дізнатися місцезнаходження мобільних вогневих груп ППО, які збивають російські безпілотники у прикордонних районах області.

“Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. Повертаючись додому, фігурант позначав зафіксовані координати на картах Google для підготовки звіту російській спецслужбі”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили харків’янину про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує до 8 років тюрми.