Про це повідомляє відомство у Telegram-каналі.
“Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого під час нічного нападу на Вінниччині поліцейського Максима Зарецького. Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну”, — йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ.
Зазначається, що це непоправна втрата, а винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.
“На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського”, — додають у Сухопутних військах.
Нагадаємо, у ніч на 20 квітня в районі Гайсина Вінницької області двоє чоловіків вистрілили в поліцейського під час перевірки документів у комендантську годину, в результаті чого один з них загинув, а інший — у лікарні.
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