Про це повідомив Ukraine NOW.
Вночі, співробітник поліції зупинив невідомий автомобіль темного кольору для перевірки в районі Гайсин, Вінницька область. У салоні автомобіля перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по співробітниках поліції. Від отриманих поранень 20-річний поліцейський помер, а його напарник отримав поранення.
У Вінниці та Одесі були розпочаті поліцейські операції. Зусиллями оперативних підрозділів були встановлені особи, ймовірно причетні до скоєння злочину. Відповідні орієнтування були направлені до всіх обласних підрозділів Національної поліції.
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