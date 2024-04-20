Сьогодні вночі було вбито та важко поранено поліцейських у Гайсинському районі Вінницької області. Зловмисники відкрили вогонь при перевірці їхнього авто.

Про це повідомив Ukraine NOW.

Вночі, співробітник поліції зупинив невідомий автомобіль темного кольору для перевірки в районі Гайсин, Вінницька область. У салоні автомобіля перебували двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по співробітниках поліції. Від отриманих поранень 20-річний поліцейський помер, а його напарник отримав поранення.

У Вінниці та Одесі були розпочаті поліцейські операції. Зусиллями оперативних підрозділів були встановлені особи, ймовірно причетні до скоєння злочину. Відповідні орієнтування були направлені до всіх обласних підрозділів Національної поліції.