У бригаді спеціального призначення "Азов" підтвердили, що підрозділ пройшов передбачену законодавством США перевірку та тепер має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

Про це йдеться у заяві “Азову”.

“Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці “Азову” систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди”, — йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність “Азову”, але й сприятимуть збереженню життів особового складу бригади.

“Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про “Азов”, котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару. Це нова сторінка в історії нашого підрозділу”, — резюмували в підрозділі.