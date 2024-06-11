Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на державний департамент США.

Як йдеться у повідомленні, бригада матиме доступ до військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ ЗСУ.

“Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення “Азов” пройшла перевірку, проведену Державним департаментом США”, — йдеться в заяві.

У Штатах кілька років тому було накладено “табу” на озброєння для “азовців”, як вказується у матеріалі, на тлі “занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи”.

Тепер бригада Нацгвардії України “Азов” матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ, пише WP.

Тут американське відомство посилається на так званий “закон Лейгі”, названий на честь колишнього сенатора Патріка Дж. Лейгі та автора документа, що забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, визнаними у скоєнні порушень прав людини. Відповідно “азовці” до такої категорії не відносяться.

Так, Держдеп не виявив “жодних доказів” таких порушень, йдеться в заяві відомства. Однак не уточнюється, коли саме могли зняти відповідне “табу”.

Окрім процесу перевірки Державного департаменту, закони США про асигнування протягом тривалого часу забороняли батальйону “Азов” отримувати американську допомогу. Офіційні особи США кажуть, що оскільки батальйон “Азов” зразка 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз є частиною Національної гвардії, ці обмеження не застосовуються.