Термін застосування графіків погодинних відключень 11 червня по всій території України подовжений — обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Зазначається, що це повʼязано зі зростаючим споживанням електроенергії в спеку та неможливістю українських електростанцій, пошкоджених внаслідок російських атак, виробляти достатньо електроенергії.

Вчора, 10 червня, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі. Сьогодні заплановано імпорт із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови обсягом 27 865 МВт-год.

Через погану погоду знеструмленими залишається 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти.