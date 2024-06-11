Про це повідомляє ДТЕК.
Так, на 9-ту ранку відключені 15 повітряних ліній 10 кВ та знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах області.
Енергетики обіцяють завершити аварійно-відновлювальні роботи до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду.
“Завершити аварійно-відновлювальні роботи і повернути світло у всі домівки клієнтів енергетики планують сьогодні до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду”, — йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків сьогодні, 11 червня, протягом дня очікуються град, сильний дощ і шквали з вітром до 20 м/с.
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