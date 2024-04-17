Про це повідомляє Національна поліція України
З метою забезпечення публічної безпеки та правопорядку у постраждалому внаслідок ракетної атаки Чернігові на вулицях збільшено кількість піших нарядів та автопатрулів поліції.
“Поліцейські цілодобово, у співпраці з іншими силовими структурами, патрулюють вулиці міста, слідкують за дотриманням обмежень комендантської години”, – йдеться у повідомленні.
До слова, у ДСНС показали кадри з Чернігова, де рятувальники дістають із-під завалів убитих російськими ракетами жителів міста, дітей і дорослих, були б неможливі, якби в України вистачало засобів проти злочинних ворожих атак.
“Лік мирних українців, які загинули у своїх містах, будинках, на своїх вулицях, збільшується щогодини й щодня”, – додають у повідомленні.
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