Президент США Джо Байден заявив, що підпише законопроєкти про допомогу Україні та Ізраїлю, які запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це йдеться у заяві сайті Білого дому.

“Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні, надання конче необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуваннями, що продовжуються, з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць”, – зазначив Байден.

Президент США наголосив, що Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат повинен швидко наслідувати цей приклад.

“Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світу сигнал: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху”, – висловився Байден.