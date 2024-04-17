Про це йдеться у заяві сайті Білого дому.
“Я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні, надання конче необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуваннями, що продовжуються, з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць”, – зазначив Байден.
Президент США наголосив, що Палата представників має прийняти пакет цього тижня, а Сенат повинен швидко наслідувати цей приклад.
“Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світу сигнал: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху”, – висловився Байден.
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