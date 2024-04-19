Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

За минулу добу ворог завдав по області 2160 ударів. Під вогонь потрапили міста Красногорівка, Покровськ, Селидове, Сіверськ, Українськ, селища Гостре, Очеретине, села Білокузьминівка, Новожеланне, Новоселівка Перша.

“За 18 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Селидовому і Очеретиному”, – зазначив голова ОДА.

Краматорський район: у Лиманській громаді пошкоджено будинок у Зарічному, обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено господарчу споруду.

Бахмутський район: у Північному Торецької громади пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 11 нежитлових приміщень.