У Дніпрі внаслідок російської атаки двоє людей загинули і 15 були поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, 2 загиблих та 15 поранених. Інформацію уточнюємо”, – йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, вночі та зранку 19 квітня Дніпропетровщина пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, за попередніми даними, 9 ракет. І ще 2 – вночі.

У Павлограді пошкоджене одне з підприємств. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. Серед поранених діти. Один – важкий. Частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені.

Російські атаки тривали і на Нікопольський район. Ввечері агресори з артилерії обстріляли Нікополь, вночі – Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки.