На греблі ДніпроГЕС функціонує лише одна смуга руху після атаки ворожих ракет.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про це в ефірі телемарафону.

“ДніпроГЕС після атаки ворожих ракет не функціонує, знадобиться місяці, щоб чітко встановити наслідки руйнувань і потім ще багато часу, щоб відновити спроможність генерувати електроенергію”, — йдеться в повідомленні.

Федоров також зазначив, що через руйнування греблі змінилася логістика у Запоріжжі, а функціонує лише одна полоса руху на Дніпровській ГЕС, з іншою ситуація гірша.

Нагадаємо, 22 березня армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук підтвердила серйозні руйнування на греблі, проте відзначила, що немає загрози прориву греблі.

“Перекриття і стіни з підкрановими балками нахилилися на машинну залу, тому потрібно спочатку виконати підготовчі роботи. Пори це та інші серйозні руйнування можливість того, що греблю можуть зруйнувати ракетними ударами, є вкрай низькою”, — зауважила вона.

У результаті атаки по греблі ДніпроГЕС загинула одна особа. Влада розпочала детальний аналіз збитків та руйнувань, щоб визначити тривалість реконструкції.