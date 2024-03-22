У Дніпровську ГЕС під час атаки 22 березня влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.

Про це заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Білоусов в ефірі телемарафону.

«Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою: тільки у саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет влучили в цей дуже важливий для України об’єкт. Об’єкт, який містить не тільки потужну енергетичну складову, а й виконує інші функції нашої держави. І є об’єктом, який містить потенційно небезпечні сили. І всі ми розуміємо можливі наслідки. Україна вже переживала наслідки від ураження такого об’єкта», – сказав Бєлоусов.

Однак, він додав, що наразі небезпеки для громадян немає. Але об’єкт справді виведений із ладу, ураження дуже значні.

У Державній екологічній інспекції південного округу повідомили, що внаслідок удару по ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів та витік нафтопродуктів у Дніпро. Фахівці забрали проби води для лабораторного дослідження.