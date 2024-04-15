Про це йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

“За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, жінка, яка до повномасштабного вторгнення в Україну була працівницею місцевого відділення поштового зв’язку “Укрпошти”, під час окупації Ізюма добровільно почала співпрацювати з ворогом. Наприкінці травня 2022 року підозрювана очолила одне з відділень поштового зв’язку “Почты Изюма” – підприємства, створеного російськими загарбниками.

“Підозрювана сприяла поширенню російської пропаганди: давала вказівки підлеглим листоношам розповсюджувати газети “Харьков Z” і “Комсомольская правда”, в яких містилися матеріали на підтримку держави-агресора, та агітаційні статті, метою яких було переконати читачів, що рф не є ворогом”, – додають у відомстві.