За попередніми даними, загинуло двоє людей, ще троє постраждали.

Про це розповів заступник голови Липецької громади Сергій Креветченко.

Російська окупаційна армія атакувала населений пункт Лук’янці у Харківській області.

За словами чиновника, російські війська атакували цивільний об’єкт. Також в адміністрації повідомили про двох загиблих та трьох травмованих.

Водночас Креветченко додав, що наслідки влучання та кількості постраждалих ще уточнюється.

“Вдарили у цивільний обʼєкт. Попередньо, двоє загиблих і троє травмованих. Зараз ще не можемо точно сказати, що там, скільки людей постраждало”, – сказав Креветченко.