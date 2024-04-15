Про це розповів заступник голови Липецької громади Сергій Креветченко.
Російська окупаційна армія атакувала населений пункт Лук’янці у Харківській області.
За словами чиновника, російські війська атакували цивільний об’єкт. Також в адміністрації повідомили про двох загиблих та трьох травмованих.
Водночас Креветченко додав, що наслідки влучання та кількості постраждалих ще уточнюється.
“Вдарили у цивільний обʼєкт. Попередньо, двоє загиблих і троє травмованих. Зараз ще не можемо точно сказати, що там, скільки людей постраждало”, – сказав Креветченко.
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