Про це пише видання Sova.
“Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій Конституції та всім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху. Вето є юридично правильним і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний”, – заявила президент.
Однак у правлячої партії “Грузинська мрія” є достатньо голосів у парламенті, аби подолати президентське вето. Якщо після цього Саломе Зурабішвілі не підпише закон, то замість неї це зробить голова парламенту.
Тим часом в уряді країни заявили, що можуть врахувати “змістовні рекомендації” від західних партнерів у рамках механізму вето. Зурабішвілі ж відповіла Кабміну, що не увійде “ні до яких маніпуляцій з метою його (закон про “іноагентів”, – ред.) якось ушляхетнити”.
- Грузинський законопроєкт про «іноагентів»: чому його вже вкотре просувають, хто за цим стоїть і в що в ньому особливого
- У Грузії скандальний закон про “іноагентів” ухвалили у першому читанні
- Комітет парламенту Грузії погодив законопроєкт про «іноагентів» за 67 секунд