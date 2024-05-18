Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон “про прозорість іноземного впливу”, ухвалений парламентом у третьому читанні 14 травня. Вона вважає, що це “російський закон”, який суперечить конституції Грузії та європейським стандартам.

Про це пише видання Sova.

“Сьогодні я наклала вето на російський закон. Цей закон за своєю суттю, за своїм духом є російським законом, який суперечить нашій Конституції та всім європейським стандартам і є перешкодою на європейському шляху. Вето є юридично правильним і сьогодні буде передано до парламенту. Закон не підлягає жодній зміні, жодному вдосконаленню. Цей закон має бути відкликаний”, – заявила президент.

Однак у правлячої партії “Грузинська мрія” є достатньо голосів у парламенті, аби подолати президентське вето. Якщо після цього Саломе Зурабішвілі не підпише закон, то замість неї це зробить голова парламенту.

Тим часом в уряді країни заявили, що можуть врахувати “змістовні рекомендації” від західних партнерів у рамках механізму вето. Зурабішвілі ж відповіла Кабміну, що не увійде “ні до яких маніпуляцій з метою його (закон про “іноагентів”, – ред.) якось ушляхетнити”.