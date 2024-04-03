Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, котрий 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 1 пункту управління БпЛА противника.