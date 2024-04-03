Російська Федерація за день може використовувати до 100 повітряних цілей різного типу, проте Україна очікує масованих атак ворога й готова до них.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти не можуть повністю витрачати всі ракети, адже вони залишають свій стратегічний запас для надзвичайних випадків.

“Ми очікуємо і готові до масованих атак. Ворог, як показують останні тенденції, може використовувати приблизно до 100 повітряних цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю, на різній висоті, які собою являють як крилаті, так і балістичні ракети, керовані авіаційні ракети та шахеди, які противник останнім часом впускав масованими групами і протягом ночі вони могли кружляти Україною, досягаючи або не досягаючи певних цілей“, – розповів Євлаш.

Також він акцентував: росіяни надалі здійснюватимуть атаки на критичну і стратегічну українську інфраструктуру, оскільки вони продовжують накопичувати ракети різних типів.

“Проте ми також проводимо вивчення тактики їх застосування, як їх БПЛа, так і ракет, які вони використовують зі своїх МІГів, Су, Ту, і вже вживаємо всіх необхідних заходів для того, аби маневрувати нашими засобами та силами, які є в наявності та завдавати ефективного ураження всім повітряним цілям“, – додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.