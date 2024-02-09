Відповідне інтервʼю Карлсон розмістив на своєму сайті.

Путін розпочав своє інтерв’ю з довгого уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України та спотворюючи історичні інтерпретації української державності. Він торкнувся теми розширення НАТО, хто підірвав газопроводи “Північний потік”, але головною темою стало вторгнення РФ в Україну.

Ось декілька головних тез із інтерв’ю:

“Росія не починала війну (проти України) у 2022 році. Ціль РФ – закінчити війну, яку в 2014 році розпочала Україна”.

Росія “не відмовлялася від перемовин”.

“Росію просто водили за ніс у ситуації з Мінськими угодами”.

“Угорці, які живуть на Заході України, хотіли б повернення земель на історичну батьківщину”. При цьому диктатор додав, що нібито ніколи не мав розмов на цю тему із премʼєром Угорщини Віктором Орбаном.

Революцію Гідності очільник Кремля назвав “держпереворотом”, який став “політичною помилкою ЦРУ”.

“Глобальна війна суперечить здоровому глузду, це поставить людство на межу знищення”.

“Росія не має територіальних претензій до Польщі, Латвії чи когось ще. Відправлення військ Москва може розглянути у разі нападу”.

“Російські гіперзвукові ударні системи вдосконалюються щодня, але це лише вимушена відповідь”.

Росія “добровільно та ініціативно пішла на розвал Радянського Союзу”, розраховуючи на те, що це буде сприйнято Заходом як “запрошення до співробітництва та союзництва”.

“Росія та Україна рано чи пізно домовляться”.

Також Путін оцінив українського президента Володимира Зеленського та обговорив питання увʼязненого американського журналіста Евана Гершковіча.

У двогодинному інтерв’ю президент Росії Володимир Путін більш прямо, ніж зазвичай, сказав, як він бачить завершення свого вторгнення в Україну: не військовою перемогою, а угодою із Заходом про поступку української території росії для припинення війни.

У першому ж випуску Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС. До цього він неодноразово виправдовував російську агресію, поширював фейки про “американські біолабораторії в Україні” та казав, що підтримка України шкодить країнам Заходу.

Карлсон кілька разів “захищав” президента Путіна після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він також назвав президента України Володимира Зеленського “диктатором”, який “дружить з усіма у Вашингтоні”.

Також він є фанатом республіканця та кандидата у президенти Дональда Трампа, який виступає за скорочення допомоги Україні.

У ЄС порівняли Такера Карлсона з російськими рупорами Кремля – пропагандистами Владіміром Соловйовим та Маргарітою Симоньян. Після інтерв’ю з Путіним у ЄС пропонують запровадити санкції проти Такера Карлсона.