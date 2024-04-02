Росіяни здійснили ракетну атаку на місто Дніпро. Відомо про п'ятьох постраждалих осіб.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п’ятеро людей. Всі деталі уточнюємо“, – йдеться у повідомленні.

Зазначається. що пошкоджений один із закладів освіти. В момент удару всі діти були в укритті.

Лисак закликав не допомагати ворогу – нічого не фотографувати і не викладати в мережу.