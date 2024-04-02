Про це повідомив Вадим Скібіцький у коментарі для РБК-Україна.

«Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет», ― зазначив Скібіцький.

За його словами, у квітні цього року Росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

Скібіцький говорить, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів», проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись».

Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами «Калібр», які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

«Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 «Калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року», ― зазначив представник ГУР МО України.

Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «Онікс».

«Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети «Циркон», чи модернізовані «Онікси», ― зауважив Вадим Скібіцький, додавши, що запаси звичайних «Оніксів» на росії становлять 440 одиниць.