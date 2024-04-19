У Дніпрі через російську ракетну атаку цієї ночі частково зруйнована п'ятиповерхівка, там сталася пожежа.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Дніпрі горить п’ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди», – йдеться у повідомленні.

Пізніше міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла до дев’яти.

На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.