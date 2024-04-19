Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Дніпрі горить п’ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди», – йдеться у повідомленні.

Пізніше міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла до дев’яти.

На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка.