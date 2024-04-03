Кремлівський диктатор Путін не полишає надій підкорити Україну. Він робить ставку на те, що зможе пережити західних союзників Києва та здобути перемогу на полі бою.

Про це пише Bloomberg.

Офіційні особи в США заявили, що не бачать ознак того, що Путін серйозно ставився би до пошуку способу припинення бойових дій. Вони також відкинули ідею переговорів про припинення вогню без участі України. Про це повідомляють журналісти з посиланням на чотири джерела, знайомі з військовою стратегією Кремля.

“Путін зараз, швидше за все, піде на ескалацію. Його мета – перемога”, – сказав керівник московського Центру політичної інформації Олексій Мухін.

Росії не вистачає живої сили, необхідної для масштабного прориву, а Україні важко власними силами забезпечувати армію боєприпасами. З цього видання робить висновок, що наразі немає жодних ознак того, що якась зі сторін зможе найближчим часом припинити бойові дії.

“З моменту перемоги на виборах минулого місяця Путін посилив ракетні обстріли українських міст. Він заявив, що не зацікавлений у тому, щоб дати Україні та її союзникам час на переозброєння, якщо він погодиться на паузу в боях”, – йдеться у матеріалі.

У виданні припускають, що Кремль, ймовірно, готує ґрунт для ескалації війни. Такий крок може включати ще одну мобілізацію резервістів попри те, що “економіка Росії під час війни вже бореться з нестачею робочої сили”.