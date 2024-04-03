Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х (Twitter).
“Провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Привітав зі вступом на цю відповідальну посаду. Подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії”, – зазначив Зеленський.
Він додав, що обговорили з Луїшем Монтенегру перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Також координували майбутні спільні контакти.
Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб підписали безпекову угоду, що передбачає десятирічну військову та фінансову допомогу, а також поглиблення співпраці з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
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