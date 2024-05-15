З початку дои на На Харківському напрямку сили РФ не проводили активних дій. ВОни намагаються закріпитися на рубежі, що досягли, і перегруповуються.

Про це в оперативному зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 11:30 15 травня у Facebook.

Йдеться, що українські підрозділи за допомогою засобів розвідки виявляють окремі групи російських військових, місця розгортання російської артилерії та завдають вогневого ураження, щоб не допустити накопичення протиборчих сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

Також українські сили продовжують прочісувати міську забудову, місця зосередження живої сили і техніки російських військ та можливі місця обладнання їхніх позиій.

“Загалом з початку наступальних дій ворога на Харківському напрямку 10.05.2024 втрати у живій силі російських окупантів становлять 615 вбитими та пораненими, знищено або пошкоджено 98 одиниць озброєння та військової техніки”, — повідомляє українське командування.

На Куп’янському напрямку підрозділи українських військ відбили одну атаку сил РФ і продовжують вести 8 бойових зіткнень на напрямках Лиман Перший − Синьківка, Куземівка − Стельмахівка, Крохмальне − Берестове, Котлярівка − Піщане, Кармазинівка − Новоєгорівка. Втрат українських позицій не допущено, стверджує Генштаб.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку російських окупантів на напрямку Червонопопівка − Новосадове, росіяни успіху не мали

На Сіверському напрямку ЗСУ стримують 5 атак російських окупантів на напрямках Веселе − Роздолівка, Берестове − Спірне, Миколаївка − Спірне, Яковлівка − Роздолівка, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони здійснюють заходи з покращення тактичного положення на окремих ділянках. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку підрозділи українських військ відбивають одну атаку противника на напрямку Зайцеве − Курдюмівка, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські оборонці відбили дві атаки противника на напрямку Очеретине − Новоолександрівка, одне бойове зіткнення триває на напрямку Соловйове − Сокіл , ще одну атаку окупантів ЗСУ відбивають на напрямку Семенівка − Новоселівка Перша. На одній з ділянок під час атаки росіян Сили оборони знищили ворожий танк та дві БМП та покращили тактичне положення. На іншій ділянці внаслідок інтенсивного вогневого впливу росіян українські воїни проводять перегрупування.

На Курахівському напрямку українські війська відбивають одну атаку росіян в напрямку Славне − Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають. Повідомляється, що окремі підрозділи ЗСУ здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

За даними Генштабу, від початку поточної доби російські підрозділи найактивніші на Времівському напрямку. Тут Сили оборони відбили 8 та продовжують стримувати ще дві атаки військовослужбовців РФ на напрямках Микільське − Костянтинівка, Солодке − Костянтинівка, Завітне Бажання − Старомайорське, Володине − Старомайорське. Втрат українських позицій не допустили, бої тривають.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили три російських атаки на напрямку Новопрокопівка − Роботине, сили РФ успіху не мали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Зокрема і в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

“Загалом з початку доби відбулося 41 бойове зіткнення. Противник завдав один авіаційний удар з використанням КАБів та 17 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 470 обстрілів позицій наших військ. З початку доби знищено майже 260 окупантів, 76 одиниць озброєння і військової техніки, нашими підрозділами уражено два ворожих пункти зберігання боєприпасів”, − підсумували в українському командування.