Українські посадовці намагаються змусити адміністрацію преиздента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для нанесення ударів на російській території.

Про пише американське видання Politico.

Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися підтримкою Конгресу у вирішенні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по військовим складам РФ, розташованих за кордоном.

Адміністрація Байдена, постачаючи Україні зброю дальнього радіусу дії, оголосила, що її не можна використовувати для нанесення ударів усередині російської території.

“Головна проблема зараз – це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії”, – сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

Росія, прекрасно обізнана про це обмеження, змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніку, не побоюючись удару далекобійних тактичних ракетних комплексів, що поставляються Америкою, які Київ з руйнівним ефектом використовував проти сил РФ в Україні.

Два американські чиновники підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

“Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території”, – сказав на умовах анонімності один посадовець.

Російський наступ використовує проблеми України з кадрами і відсутність належним чином підготовлених оборонних споруд під Харковом, піддаючи ризику місто з мільйонним населенням і потенційно даючи Росії новий критичний плацдарм у країні, пише видання.