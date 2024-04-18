Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що через можливі атаки, зокрема БПЛА, від парадів і салютів відмовилися прикордонні з Україною Бєлгородська, Брянська, Курська області, також Рязанська та Псковська області.
Відмовилися від парадів та салютів через загрозу можливих атак, зокрема безпілотників.
Пропагандистська акція “Безсмертний полк” відбудеться в онлайн-форматі, а проведення цієї акції у ряді інших міст буде визначено пізніше.
Це рішення повторює минулорічні дії Росії щодо святкування.