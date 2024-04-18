У п'яти регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Севастополі, вирішили скасувати святкування Дня перемоги 9 травня, щоб "не провокувати противника скупченням техніки та військовослужбовців у містах".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що через можливі атаки, зокрема БПЛА, від парадів і салютів відмовилися прикордонні з Україною Бєлгородська, Брянська, Курська області, також Рязанська та Псковська області.

Відмовилися від парадів та салютів через загрозу можливих атак, зокрема безпілотників.

Пропагандистська акція “Безсмертний полк” відбудеться в онлайн-форматі, а проведення цієї акції у ряді інших міст буде визначено пізніше.

Це рішення повторює минулорічні дії Росії щодо святкування.