Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що через можливі атаки, зокрема БПЛА, від парадів і салютів відмовилися прикордонні з Україною Бєлгородська, Брянська, Курська області, також Рязанська та Псковська області. 

Відмовилися від парадів та салютів через загрозу можливих атак, зокрема безпілотників.

Пропагандистська акція “Безсмертний полк” відбудеться в онлайн-форматі, а проведення цієї акції у ряді інших міст буде визначено пізніше.

Це рішення повторює минулорічні дії Росії щодо святкування.

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