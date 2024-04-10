Про це повідомляє Reuters.
Ця угода передбачає обмін інформацією з метою забезпечення безпеки підводних кабелів і трубопроводів.
Агентство зазначає, що підписання такої угоди стало відповіддю на загрози, що виникають у зв’язку з можливими атаками Росії на підводну інфраструктуру.
Ці загрози набули актуальності після вибухів на трубопроводах “Північний потік” у вересні 2022 року.
У травні 2023 року НАТО заявила про можливість саботажу підводних кабелів Росією в рамках своєї стратегії протидії західним країнам через підтримку України. Ці дії Росії стали додатковою причиною для підписання угоди європейськими країнами.
Британський міністр Ендрю Боуї наголосив, що Північне море є важливою складовою для реалізації амбіцій Європи у сфері відновлюваної енергетики та нульового викиду вуглецю.
“Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому.
Зміцнення зв’язків з нашими ключовими північноєвропейськими сусідами, які ми маємо сьогодні, зробить саме це, забезпечивши стійкість інфраструктури проти тих, хто може прагнути загрожувати їй або порушити її”, — підкреслив він.
Підписання угоди сприятиме зміцненню співпраці між країнами Північної Європи та забезпечить стійкість інфраструктури проти можливих атак або порушень безпеки.
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