Шість європейських країн з морськими кордонами у Північному морі, у тому числі Бельгія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Норвегія та Нідерланди, підписали угоду 9 квітня про спільну роботу з захисту підводної інфраструктури від можливих атак Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Ця угода передбачає обмін інформацією з метою забезпечення безпеки підводних кабелів і трубопроводів.

Агентство зазначає, що підписання такої угоди стало відповіддю на загрози, що виникають у зв’язку з можливими атаками Росії на підводну інфраструктуру.

Ці загрози набули актуальності після вибухів на трубопроводах “Північний потік” у вересні 2022 року.

У травні 2023 року НАТО заявила про можливість саботажу підводних кабелів Росією в рамках своєї стратегії протидії західним країнам через підтримку України. Ці дії Росії стали додатковою причиною для підписання угоди європейськими країнами.

Британський міністр Ендрю Боуї наголосив, що Північне море є важливою складовою для реалізації амбіцій Європи у сфері відновлюваної енергетики та нульового викиду вуглецю.

“Тому дуже важливо, щоб ми захищали його критично важливу енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому. Зміцнення зв’язків з нашими ключовими північноєвропейськими сусідами, які ми маємо сьогодні, зробить саме це, забезпечивши стійкість інфраструктури проти тих, хто може прагнути загрожувати їй або порушити її”, — підкреслив він.

Підписання угоди сприятиме зміцненню співпраці між країнами Північної Європи та забезпечить стійкість інфраструктури проти можливих атак або порушень безпеки.