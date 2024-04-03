Генпрокуратура Росії звернулася до країн Заходу з проханням дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо проведення справедливого розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік" і "терористичних актів" в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство пише, що Росія демонструє розчарування у зв’язку з тим, що розслідування деяких іноземних держав щодо вибухів у 2022 році на трубопроводах не має результатів.

Данія та Швеція припинили свої розслідування, передавши матеріали німецьким слідчим.

Нагадуємо, що у вересні 2022 року у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції та Данії.

Генпрокурор РФ заявляє, що надіслав листи до Франції, Німеччини, США та Кіпру після звернень російських законодавців і громадських діячів.

У листах йдеться про можливу причетність окремих осіб і організацій до організації та фінансування терористичних актів в Росії, а також вибухів на газопроводі “Північний потік”.

Росія та Захід звинувачують один одного у вибухах на газопроводах, проте обидві сторони заперечують свою причетність.

Кремль характеризує ситуацію з розслідуванням як “близьку до абсурду”.