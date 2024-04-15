Про це повідомляє ДСНС України.
“Так, в одному із районів обласного центру внаслідок поривів вітру гілля дерева впали на житловий будинок, що призвело до пошкодження 5 балконів та вікна”, – йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадують про правила безпеки під час виру негоди:
- усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Інформація про постраждалих серед числа мешканців обласного центру не надходила.
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