Співробітники ДСНС здійснили 15 виїздів на ліквідацію наслідків негоди в м.Запоріжжі та Запорізькому районі.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Так, в одному із районів обласного центру внаслідок поривів вітру гілля дерева впали на житловий будинок, що призвело до пошкодження 5 балконів та вікна”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадують про правила безпеки під час виру негоди:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Інформація про постраждалих серед числа мешканців обласного центру не надходила.