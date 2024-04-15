Зараз йде будівництво оборонних споруд на кордоні з Білоруссю протяжністю 600 кілометрів з метою запобігання нелегальній міграції та контрабанді.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте.

“Ми збудували фортифікації на кордоні із Білоруссю, почали обладнувати їх спеціальною технікою, зараз у планах облаштування патрульних доріг уздовж кордону, на яких постійно працюватимуть прикордонники на спецтранспорт”, — зазначила Білотайте.

Чотири пункти пропуску на кордоні з Білоруссю залишаються закритими через війну в Україні та для запобігання нелегальному тютюну та порушенню санкцій.

“Перш за все ми це зробили у зв’язку з війною в Україні, а також для запобігання потраплянню до нашої держави нелегального тютюну та дотримання санкцій”, — сказала посадовиця.

Щодо безпеки у Балтійському морі, Литва відчуває загрозу з боку Калінінграда і завжди готова до можливої загрози, незважаючи на підтримку з боку НАТО.

“Звісно, що ми відчуваємо небезпеку, бо знаємо, хто вони є. Литва член НАТО і, по суті, Балтійське море є внутрішнім морем Альянсу, якби не одне “але”. Ми відчуваємо підтримку блоку, проте на внутрішньому рівні завжди готуємося до тої загрози, яка потенційно може трапитися”, — додала посадовиця.