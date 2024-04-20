У соціальних мережах активно обговорюють новий автомобіль Володимира Мунтяна - Ferrari Roma. Ексклюзивна модель дорогого авто зʼявилось на просторах у соцмережі.

Коротке відео з Володимиром Мунтяном, відомим як апостол церкви “Відродження”, що покорив інтернет вірусними “Благословення і помазання гряде”, продовжує набирати перегляди в соціальних мережах. Нещодавнє відео, на якому “апостол” отримує в подарунок розкішний автомобіль Audi R8, буквально шокувало мережу.

Тепер у Мунтяна зʼявилась нова іграшка – нова модель машини Ferrari Roma, таке задоволення обійшлось бізнесмену в понад 300.000$

“Бог неймовірно благословив нас! Наша команда подарувала мені подарунок, якого я не очікував … Найновішу модель машини Ferrari Roma !!! Такої машини немає ніде, і вона ексклюзивна. І дивовижний факт, що ця машина покликана найкрасивішою машиною 2024 року”, – прокоментував Мунтян у своєму відео на сторінці.

Щасливий власник дорогої машини похизувався “подарунком” від команди, в той час як підписники Мунтяна активно обговорювали в коментарях статки родини Володимира.

“Ми з Віточкою вражені та дуже вдячні за такий подарунок! Дорогі, нехай Бог вас рясно благословить!”, – додав апостол на своїй сторінці.