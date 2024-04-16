Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Справу відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Йдеться про аварію в листопаді 2023 року, коли машина, за кермом якого був нардеп, збив на трасі “Київ-Чоп” насмерть дівчину.

“Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події”, – стверджує ОГП.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань. В Бюро, повідомляючи про завершення розслідування, заявили, що підозрюваний перевищив дозволену швидкість і “не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості або зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу”.

“Слідство встановило, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій перебігти дорогу”, – заявила пресслужба ДБР.

В Бюро також звернули увагу, що патрульна поліція неодноразово складала адмінпротоколи на фігуранта справи за перевищення швидкості. За даними відомства, протягом 2022-2023 років щодо нього склали 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Відомства не назвали імені підозрюваного. Обставини вказують на народного депутата від “Батьківщини” Андрія Ніколаєнка. 29 лютого 2024 року він повідомив, що ДБР завершило слідство щодо ДТП з авто, яким він керував.

“Слідчі підтвердили, що в момент аварії я був тверезим і водночас не врахували висновки частини експертиз, які важливі для встановлення реальноі картини. Сподіваюсь, їх врахує суд”, – заявив він.

Народний депутат стверджує, що ДТП сталася на ділянці траси “з дозволеною високою швидкістю руху”, де були підземний і надземний пішохідні переходи. За його словами, запобігти наїзду було фізично неможливо.

6 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що народний депутат України отримав підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху через ДТП, в якому загинула 18-річна дівчина.

Андрій Ніколаєнко 3 листопада визнав факт ДТП і сказав, що всіляко сприятиме розслідуванню аварії.