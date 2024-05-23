Зокрема президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців морської піхоти з професійним святом і наголосив, що підрозділи морпіхів є одними з найрезультативніших.

Про це голова держави написав у Telegram.

“У цій війні – і з 2014 року, і після 24 лютого – наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу”, — написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Нагадаємо, що саме свято було започатковане у 2014 році, але до 2018 року його відзначали 16 листопада (на честь першої присяги службовця морської піхоти у 1992 році).

Професійний день вирішили перенести на 23 травня у зв’язку з днем затвердження Павлом Скоропадським указу про створення державної морської піхоти (1918).