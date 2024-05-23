Про це голова держави написав у Telegram.
“У цій війні – і з 2014 року, і після 24 лютого – наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України.
Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу”, — написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.
Нагадаємо, що саме свято було започатковане у 2014 році, але до 2018 року його відзначали 16 листопада (на честь першої присяги службовця морської піхоти у 1992 році).
Професійний день вирішили перенести на 23 травня у зв’язку з днем затвердження Павлом Скоропадським указу про створення державної морської піхоти (1918).
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