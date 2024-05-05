Історія батальйону "Азов" розпочалася 5 травня 2014 року. Підрозділ є легендарним, оскільки з самого початку його формування і до сьогодні в ньому служать добровольці з усієї країни. В неділю, 5 травня 2024 року Азов святкує свій День народження.

Про новину сповістив Азов на своїй сторінці в Instagram.

У лютому 2022 року в Маріуполі, на комбінаті “Азовсталь”, військовослужбовці ОЗСП “Азов” разом з іншими підрозділами Сил оборони прийняли один з найважчих боїв в історії української незалежності. Сьогодні 12-та бригада спеціального призначення “Азов” НГУ продовжує боронити одні з найтяжчих напрямків фронту.

Протягом 10 років поруч з воїнами “Азову” працює Патронатна служба. Вона опікується пораненими бійцями та гідно прощається з захисниками на щиті.

“Вітаємо кожного бійця та командирів 12-ї бригади спеціальального призначення «Азов» НГУ, а також ветеранів «Азову» з 10-річчям служби на благо країни. Пам’ятаємо про тих, хто досі перебуває у ворожому полоні. Назавжди в серцях ті, хто віддав своє життя у боях за Українську Державність”, – пишуть у дописі.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України місто Маріуполь знаходилось під постійними обстрілами російських військ, а з 2 березня фактично було оточено.

18 березня 2022 року бійці Національної гвардії, зокрема полку «Азов», співробітники СБУ, військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та поліціянти, підрозділи ТрО розпочали оборону комбінату «Азовсталь».

Оборона Маріуполя, у томі числі втримання протягом двох місяців «Азовсталі», увійшло не лише в історію російсько-української війни, а й військової справи.