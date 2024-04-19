Аналітики кажуть, що Росія знаходиться у виграшному становищі через перевагу в чисельності солдатів, здатності озброїти їх старою, але надійною зброєю та готовністю зазнавати важких втрат.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Аналітики пишуть, що, переналаштувавши свою економіку на воєнний лад, змусивши наявні потужності працювати на підвищеній швидкості, щоб виробляти або відремонтувати старе обладнання, і купуючи запчастини в Ірані, Китаї та Північній Кореї, Росія напрочуд вправно відновила свої втрати в Україні на початковому етапі війни.

І хоча запасні частини з Китаю, Північної Кореї та Ірану мають нестабільну якість, зазначають експерти, але їхня закупівля продемонструвала здатність Москви обходити санкції. Росія переозброїла свої війська, відремонтувавши стару техніку, більшість якої була ще радянської доби.

Устаткування радянських часів, включаючи ракети та керовані авіабомби, компенсувало нездатність Росії, принаймні досі, виробити та розгорнути нову, сучасну зброю, таку як танк Т-14 “Армата”. Російські чиновники стверджують, що у 2023 році було виготовлено 1500 танків.

“У мене склалося враження, що цифри Шойгу і цифра в 1500 танків, поставлених за 2023 рік, технічно вірні, але вони також включають відремонтовані танки”, – сказав Майкл Г’єрстад, аналітик у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS).

Г’єрстад заявив, що, на його думку, Росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді виробляє половину цієї кількості. Але шляхом відновлення старої бронетехніки у неї з’явилося близько 1140 танків, щоби поповнити втрати 2023 року.