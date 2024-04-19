Про це заявив директор управління оборонного і безпекового співробітництва НАТО Пірс Казалет, пише АрміяInform.

У НАТО вже чітко усвідомлюють, що Україна потребуватиме підтримки не тільки під час війни, але і після її завершення.

“Україна, ймовірно, потребуватиме допомоги ще деякий час, і сенс полягає в тому, щоб спробувати переконатися, що союзники по НАТО візьмуть на себе зобов’язання щодо цієї підтримки на стільки років, на скільки це буде потрібно”, – зазначив Казалет.

За його словами, планується створити систему, яка забезпечить Україну постійними та передбачуваними джерелами фінансування або внесками для посилення спроможностей і підтримки її збройних сил.

Він додав, усі члени Альянсу розуміють, що Україна потребуватиме допомоги ще багато років.

Але мета полягає в тому, щоб НАТО більше залучалось до координації не лише навчань, а й надання обладнання Україні.

Казалет нагадав, що НАТО та країни Альянсу провели багато навчань із ЗСУ.

“Ця підготовка і навчання тривали також протягом останніх двох років, поки Україна протистояла російському вторгненню. І у нас є програма продовження цієї підготовки та навчання в наступні місяці та роки”, – додав Казалет.

Він наголосив, що на двосторонньому рівні союзники також проводять цю підготовку, зокрема Велика Британія і Польща, Німеччина, а також ЄС через місію EUAM (Консультативна місія ЄС в Україні. – Ред.), яка також підготувала десятки тисяч українських військовослужбовців.

За його словами, в довгостроковій перспективі зможемо перейти до системи освіти та підготовки, яка допоможе розбудувати ширшу оперативну сумісність, яка буде потрібна українським збройним силам.