У День морської піхоти на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених морських піхотинців 36-го окремого батальйону морської піхоти.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Початок події був урочистим, а потім учасники висловлювали гасла “Слава Україні” та “Слава морським піхотинцям” і закликали розголосувати про воїнів, які залишаються в російському полоні.

На заході грав військовий оркестр 93-ї ОМБр “Холодний Яр”, як повідомила кореспондентка Громадського радіо.

Родичі полонених закликали не забувати про тих, хто воював за нашу свободу в Маріуполі.

На підтримку своїх побратимів прийшли військові з різних підрозділів, в тому числі поранені воїни.