Про це повідомляє Громадське радіо.
Початок події був урочистим, а потім учасники висловлювали гасла “Слава Україні” та “Слава морським піхотинцям” і закликали розголосувати про воїнів, які залишаються в російському полоні.
На заході грав військовий оркестр 93-ї ОМБр “Холодний Яр”, як повідомила кореспондентка Громадського радіо.
Родичі полонених закликали не забувати про тих, хто воював за нашу свободу в Маріуполі.
На підтримку своїх побратимів прийшли військові з різних підрозділів, в тому числі поранені воїни.
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