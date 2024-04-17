У столиці Грузії 17 квітня учасники протесту проти ухвалення так званого закону про “іноагентів”, який відбувається третій день поспіль, зажадали зустрічі з прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе.
Про це повідомляють “Новости-Грузия”.
Спершу протестувальники закликали уряд Грузії протягом години “зробити політичну заяву” і відкликати закон про “іноагентів”. Після того, як їм не відповіли, вони вирушили з проспекту Руставелі до адміністрації уряду.
“Зараз разом із нами, мирно, спокійно йдемо до державної канцелярії. Вимагатимемо, щоб прем’єр-міністр вийшов і поговорив із нами”, – звернувся до тисяч учасників мітингу біля парламенту Грузії в Тбілісі активіст Леван Цуцкірідзе.
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