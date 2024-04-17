Ця компанія залучена до військової допомоги Україні.

BAE Systems працює ще з часів Другої світової війни. Але лише минулого року почала виробництво боєприпасів, мінометів, артилерійських і танкових снарядів.

Про це пише BBC.

На території BAE Systems, найбільшої британської оборонної компанії, на півдні Уельсу стався вибух.

Це сталося в BAE Systems у Гласкоді, графство Монмутшир, о 10:49 BST у середу, повідомила пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу.

BAE Systems повідомила, що протоколи безпеки були «негайно введені в дію», і на місце прибули служби екстреної допомоги.

Зазначається, що ніхто не постраждав і не загрожує місцевим жителям, а виробництво не постраждало.

“Точна причина інциденту все ще з’ясовується”, – сказала прес-секретар, додавши, що про інцидент також було поінформовано Управління охорони здоров’я та безпеки.

Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу підтвердила, що їх викликали на місце події та що був створений пост контролю за інцидентами.

Служба швидкої допомоги Уельсу повідомила, що прибула на місце події, але ніхто не потребував допомоги.

Девід Т. К. Девіс, депутат від Монмута, сказав, що вибух стався «у віддаленій частині майданчика, яка була відведена для розбирання снарядів».

«Мені сказали, що ця конкретна операція завжди пов’язана з невеликим ризиком, саме тому вона виконується з дистанційним керуванням у закритій зоні сайту. Жодного ризику для будь-кого з людей не було», – додав він.

Сайт BAE Systems був створений, щоб допомогти підготувати Королівський флот до Другої світової війни.

Відомо, що на заводі працює близько 500 осіб.

У 2020 році це місце було модернізовано на 32 мільйони фунтів стерлінгів (40 мільйонів доларів США) у рамках загальнобританського контракту на постачання збройних сил на суму 2,4 мільярда фунтів стерлінгів.

BAE Systems заявила, що ці гроші допоможуть забезпечити 555 робочих місць протягом 15 років у Glascoed.

Кошти спрямовані на реконструкцію та модернізацію ліній з виробництва боєприпасів, мінометів, артилерійських і танкових снарядів середнього та великого калібру.