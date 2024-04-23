Кримський політв'язень з Бахчисарая, громадянський журналіст із серцевим захворюванням, Амет Сулейманов, засуджений на 12 років ув'язнення, поскаржився на стрімке погіршення свого стану здоров'я у Владимирському централі.

Про це повідомила його дружина Лілі Люманова.

Вона сказала, що у нього виникли проблеми з серцем, легенями, суглобами, та почалися болі в очах.

Вона висловила занепокоєння щодо стану здоров’я чоловіка, оскільки він схуд, має задишку та набряки ніг.

“З його захворюваннями це недобре. Потрібно дізнатися причину, може, так проявляється ревматизм або щось із тиском і судинами. Там не просто псується зір, а щось відбувається з очима з точки зору фізіології”, — наголосила Люманова.

Амет Сулейманов був активним журналістом, що розповідав про порушення прав кримських татар після окупації Криму Росією.

Після затримання йому був призначений домашній арешт через серйозні проблеми зі здоров’ям. Однак суд вирішив відправити його до колонії суворого режиму.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала владу Росії звільнити Амета Сулейманова.