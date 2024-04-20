В окупованому Криму було помічено збільшену кількість "поліції", що пов'язане з контролем правопорядку навколо російських військових баз, а не з початком туристичного сезону.

Ця новина зʼявилась на шпальтах “Крим.Реаліїʼ”, де про події розповів експерт Асоціації Реінтеграції Криму Борис Бабін.

“Окупанти нікого особливо не здивували б “посиленням боротьби з порушниками” в “літній сезон”, якщо припустити, що на окупованому півострові очікується якийсь “туристичний аншлаг”. У нинішніх же умовах окупанти швидше імітуватимуть “мільйони відпочивальників”, а не готуватимуться до їхнього прибуття. Що агресор справді посилює і буде посилювати — це свої “підрозділи військової поліції” для нинішніх резервів російської армії, які “оздоровлюються” в Криму”, – зауважив Борис.

Було зазначено, що частина новоприбулих “поліцейських” залишиться в Криму в рамках кадрової ротації.

“Також під виглядом “посилення на літній період” окупанти проводять підготовку до чергової “ротації кадрів”, коли багато хто з тих, хто “прибув на посилення”, ближче до зими замінять у кабінетах тих, кому їх було “відряджено допомагати”, – розповів експерт.