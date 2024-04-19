Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Росії Володимир Володимиров.

За його даними, льотчики катапультувалися. Попередньо, ніхто не постраждав.

“Термінове повідомлення. На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися”, — написав губернатор у Telegram-каналі.

Губернатор також повідомив, що пілоти, які катапультувалися були знайдені живими, їх госпіталізували. На місце події виїхали всі служби.

Інші подробиці губернатор не повідомив.