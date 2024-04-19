Експрезидент США Дональд Трамп заявив у четвер, що виживання України є важливим для Сполучених Штатів, змінивши тон за кілька днів до того, як очолювана республіканцями Палата представників США має проголосувати за пакет допомоги на 61 мільярд доларів.

Про це з посиланням на пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social повідомляє Reuters.

“Чому Європа не може бути на тому самому чи відповідному рівні стосовно обсягу коштів, вкладених Сполученими Штатами Америки, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги? Усі погоджуються, що виживання й сила України мають бути значно важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо й для нас! Вперед, Європо!” – заявив Трамп.

Допис Трампа з’явився наступного дня після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Колишній президент і польський лідер обговорили пропозицію Дуди про те, щоб члени НАТО витрачали на оборону щонайменше 3% свого валового внутрішнього продукту. Зараз вони зобов’язані витрачати не менше 2% ВВП.

У пості Трамп вперше наголосив на необхідності посилити підтримку України, хоча й не висловив схвалення законопроєкту про виділення Штатами $60 млрд нашій країні, який має розглянути Палата представників.