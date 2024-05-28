Від тяжкої хвороби помер кримський журналіст і фотограф Андрій Каніщев. Він писав статті для "Крим. Реалії" та був ведучим кулінарної радіопередачі "Смачно з Андрієм Каніщевим".

“Андрій помер 25 травня 2024 року в Сан Хосе, Каліфорнія. Він був доброю людиною і любив життя”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2016 року співробітники ФСБ провели в будинку Каніщева обшук, вилучили всю його оргтехніку та фотоапарати. Того ж року журналіст був змушений залишити Крим. Кілька років він прожив у Києві, а потім виїхав до рідних у США.

Раніше повідомлялося, що у Криму на 62-му році життя помер учасник кримськотатарського руху Енвер Алядінов.