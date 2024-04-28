Учасники партизанського руху "Атеш" провели розвідку однієї з найбільших нафтобаз росіян у тимчасово окупованому Джанкої. Об’єкт знаходиться під посиленою охороною.

Про це пише “Атеш” в Telegram-каналі.

Партизани повідомили, що протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, проводили розвідку і слідкували за нафтобазою росіян у Джанкої. За цей період вони зафіксували логістичні маршрути та техніку, яку ворог використовує для перевезення нафтопродуктів.

“Відзначається, що вся територія повністю огороджена, її постійно патрулюють, і по всьому периметру розміщені десятки камер. Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для таємної відеофіксації, що означає, наскільки окупанти цінують цей об’єкт”, – пишуть учасники “Атеш”.

Партизани також зазначили, що інформацію вони вже передали українським Збройним Силам та показали фотографії бази, зроблені у лютому.

29 вересня 2022 року було оголошено про створення руху “Атеш”. Представник партизанів повідомив, що до складу цього підпільного об’єднання входять кримські татари, українці та росіяни.

У “Атеші” повідомили, що їх представники мобілізувалися до російської армії з метою руйнування її зсередини. Один з учасників руху заявив, що успішно вступив до російської армії з метою здійснення підривної діяльності.