Їх не забрали до родин, а відправили до шкіл-інтернатів і сімейних центрів у різних частинах Росії.

Апарат уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової розповідає лише про вивезених дітей, які опинилися під опікою в Росії. Про 285 дітей, про яких пишуть ЗМІ, влада РФ не повідомляла.

Перші анкети вивезених дітей з’явилися у базі даних дітей-сиріт РФ на початку жовтня 2022 року, через тиждень після того, як Росія оголосила про анексію територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. 263 анкети опинилися в базі у жовтні й листопаді 2022 року. Однак нові анкети продовжили з’являтися і у 2023 році – журналісти виявили 14 таких випадків. У половині з них дитину визнавали такою, що залишилася без батьківського піклування за рішенням суду.

Незважаючи на те, що Львова-Бєлова неодноразово заперечувала, що вивезених дітей можна усиновити, дані їхніх анкет кажуть про протилежне. Згідно з ними, росіяни мали можливість усиновити як мінімум 214 вивезених дітей, ще 71 дитину можна взяти лише під опіку. Журналісти наголошують, що невідомо, чи фактично віддають дітей на усиновлення.

ЗМІ з’ясували, що вивезених дітей розподілили по установах як мінімум у 15 регіонах Росії. Найбільше анкет журналісти виявили в Орловській (38 дітей), Нижньогородській (28) і Ростовській (27) областях Росії. Ще по 23 дитини відправили до Саратовської області й Башкортостану, 22 дитини – до Брянської, 20 – до Кіровської області РФ. Проте реальна кількість дітей з України, яких відправили до цих регіонів, більша.

Більшою може бути і загальна кількість українських дітей у банку даних про сиріт. За підрахунками у 2022 році кількість сиріт, яких внесли до цього реєстру, значно зросла: до літа 2023 року в базі з’явилося на 2,4 тисяч анкет більше, ніж у середньому за попередні шість років. При цьому, як зазначають журналісти, не можна однозначно стверджувати, що всіх цих дітей вивезли з України.